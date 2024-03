Quattro giornate al termine della stagione regolare e la Pallacanestro Cantù si prepara ad affrontare una insidiosa trasferta sul campo di Cividale dove sono cadute diverse big come Trapani, Forlì e Torino. Inoltre, i padroni di casa possono vantare anche il record di essere l’unica squadra del campionato ancora imbattuta nella fase a orologio. I biancoblù proveranno quindi a spezzare questa striscia positiva nella sfida in programma domani alle ore 20.

Al timone di Cividale c’è sempre coach Stefano Pillastrini, già miglior allenatore dell’ultima A2.

Cagnardi: “Avversari imbattuti nella fase di orologio”

“Sarà una partita complicata, ma a questo punto del campionato è quasi inutile ripeterlo, perché ogni squadra adesso ha obiettivi importanti – ha detto alla vigilia del match il coach canturino, Devis Cagnardi – Cividale è l’unica squadra imbattuta nella fase a orologio, arriva da 6 vittorie di fila. Eppure, è una squadra che non ha neanche la certezza di salvarsi ed è in una fascia di classifica dove due punti in più o in meno potrebbero cambiare il senso di tutta la stagione. Troveremo una squadra mentalizzata e che sta giocando sulle ali della fiducia – aggiunge il tecnico – ma che ha ancora quella fame che in casa la rende un’avversaria molto difficile da affrontare. Lo sappiamo e ormai non ci devono essere più sorprese da questo punto di vista. Noi abbiamo bisogno di questi due punti, tanto quanto loro, per raggiungere i nostri obiettivi. La partita con Verona ci ha dato la fiducia della vittoria e ci ha fatto uscire da un momento complicato in cui non si riusciva a vincere. Abbiamo visto in campo anche delle cose discrete, ma – conclude Cagnardi – dobbiamo dare seguito a tutto questo. Loro sono una squadra particolare ed allenata da un coach come Pillastrini, che ha dato una bella identità alla sua formazione: hanno un gioco corale e molto veloce, approcciano la partita con quintetti piccoli e quindi ci aspettiamo una gara molto fisica”.