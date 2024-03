Alla guida di un’auto a noleggio, percorreva le strade di Erba e dintorni facendo frequenti, brevi soste in zone note alle forze dell’ordine per attività di spaccio. L’atteggiamento del conducente, un 41enne marocchino con permesso di soggiorno spagnolo, ha insospettito gli agenti della squadra mobile di Como, impegnati nel monitoraggio della zona in particolare per contrastare il traffico di stupefacenti.

I poliziotti, dopo un lungo pedinamento hanno fermato l’auto per un controllo. Il 41enne è stato trovato in possesso di 11 confezioni di cocaina per un peso totale di quasi 9 grammi. Scoperto e sequestrati dagli agenti anche un piccolo quantitativo di hashish e 2.300 euro in contanti che avrebbe incassato con la vendita della droga.

L’uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.