Ha preso il via in questo weekend il programma di Trenord per la primavera e l’estate 2024, con gli itinerari treno+esperienza verso le mete turistiche in Lombardia, più corse verso i laghi e collegamenti diretti con le riviere liguri di Levante e Ponente.

Due corse in più circoleranno nei festivi sulla linea Milano Cadorna-Como Lago, per i turisti diretti sul Lario.

Le proposte proseguono il percorso avviato dall’azienda ferroviaria per promuovere l’utilizzo del treno nel tempo libero e incentivare un turismo sostenibile senza auto in Lombardia. Secondo i dati diffusi da Trenord, nel 2023, 10,6 milioni di persone hanno viaggiato con il treno nei fine settimana e in estate verso mete turistiche; 81mila hanno scelto gli itinerari delle “Gite in treno”, con un +32% rispetto al 2022.

Le “Gite in treno” di Trenord uniscono al viaggio esperienze di visita, divertimento, cultura, arte, sport. Il ventaglio di proposte comprende percorsi con treno e battello sui grandi laghi lombardi – Como, Maggiore, Garda, Iseo – e pacchetti che uniscono al viaggio l’ingresso ai più grandi parchi divertimenti della regione.

I “Treni del mare” torneranno invece a collegare Lombardia e Liguria ogni sabato e nei festivi. Da Milano e da città come Como, Bergamo, Monza, Pavia i treni porteranno i passeggeri direttamente alle spiagge della Riviera di Levante e di Ponente. L’offerta sarà di cinque coppie di treni al giorno, effettuate in collaborazione da Trenitalia e Trenord.