Statale Regina e il rischio di un’altra estate di caos per la viabilità. Pullman, camion, camper e automobili che al giorno d’oggi sono sempre più grandi su e giù sull’arteria panoramica che costeggia il lago, e il rischio di ingorghi, o nella peggiore delle ipotesi di incidenti, diventa – purtroppo – sempre più concreto.

A complicare la situazione – oltre i mezzi pesanti legati al cantiere della variante della Tremezzina – la chiusura al traffico della Vecchia Regina nel territorio di Brienno.

Resta chiusa a tempo indefinito la Vecchia Regina a Brienno. Lo scorso 29 marzo un masso di notevoli dimensioni è finito sulla strada. Intervento urgente dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell’area. Fortunatamente non sono rimaste coinvolte né persone né auto in transito. Al momento una data di riapertura ancora non è stata comunicata.

Nelle scorse ore si è svolto il sopralluogo dei tecnici per verificare la situazione. “La strada resterà chiusa fino a data da destinarsi – spiega il sindaco di Brienno Matteo Vitali – Dopo le verifiche effettuate purtroppo preoccupa ancora la situazione del versante roccioso da dove si è staccato il masso”.

“Giovedì effettueremo un nuovo sopralluogo per capire come intervenire – sottolinea ancora il primo cittadino – Dobbiamo provvedere a mettere in sicurezza l’intera parete e si tratta di un intervento complesso”.

La certezza al momento è che la strada non sarà riaperta almeno in tempi brevi e che il traffico inevitabilmente andrà a riversarsi sulla statale Regina. Un ulteriore carico per la tenuta della trafficata arteria che torna a popolarsi soprattutto in vista dell’estate.

Proprio con la bella stagione alle porte, la prima urgenza torna ad essere quella di avere un provvedimento che regoli il passaggio di mezzi pesanti e bus turistici. Se il meteo avverso che ha caratterizzato le festività di Pasqua ha scoraggiato molti, la situazione è stata diversa durante gli scorsi fine settimana con sole e clima mite. Con la riapertura degli alberghi e delle seconde case e l’aumento di turisti e visitatori, sulla Regina la situazione della viabilità è tornata ad essere critica.

Il prefetto di Como Andrea Polichetti ha sollecitato l’Anas e ha chiesto la bozza della nuova ordinanza che regoli il transito di mezzi pesanti e bus turistici sulla statale Regina entro il prossimo 10 aprile, giorno in cui è prevista a Villa Gallia la riunione del tavolo di coordinamento che riunisce tutti gli attori coinvolti. A sollecitare l’ordinanza che regoli il transito di mezzi pesanti e bus turistici lungo la statale Regina era stato l’intero territorio del lago. E’ stato disposto un potenziamento delle pattuglie presenti sulla strada del lago, con servizi coordinati e un monitoraggio costante in particolare in corrispondenza delle strettoie e dei punti più critici per la viabilità.