Non c’è stato troppo tempo per festeggiare il secondo posto solitario in serie B. Questa mattina il Como è tornato al lavoro al centro sportivo di Mozzate in vista della prossima partita dopo il successo interno per 2-0 contro il SudTirol (reti di Lucas Da Cunha e Alessandro Gabrielloni con una splendida acrobazia). I lariani sabato prossimo alle 16.15 giocano a Catanzaro. Non ci sarà il capitano Alessandro Bellemo, che sarà squalificato per somma di ammonizioni.

Per la squadra e per i tifosi lariani quello di oggi è stato un bel risveglio. Nella 31esima giornata tutte le squadre di testa, a parte il Como, ovviamente, hanno perso in gare casalinghe. Il Parma è stato superato per 2-0 dal Catanzaro, il Venezia per 3-2 dalla Reggiana e la Cremonese per 1-0 dalla FeralpiSalò. Per i lariani, dunque, l’affermazione contro gli altoatesini ha avuto valore doppio.

In classifica guida il Parma con 65 punti; seguono il Como a 58, il Venezia a 57 e la Cremonese a 56.

Il calendario degli azzurri prevede, come detto, la trasferta di sabato a Catanzaro. Fuori casa anche tutte le altre squadre di testa: il Parma scende in campo a Bolzano contro il SudTirol, la Cremonese a Bari e il Venezia ad Ascoli.

Dopo il match di Catanzaro il Como riceverà il Bari allo stadio Sinigaglia (sabato 13 aprile ore 14), poi la trasferta di Piacenza con la FeralpiSalò il giorno 20 (fischio d’inizio sempre alle 14).