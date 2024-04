“Cinema e futuro” torna per la seconda volta in città il 5 e il 6 aprile e, dopo il successo della prima edizione, gli appuntamenti saranno non solo a Villa del Grumello ma anche nello storico cinema Astra di Como.

Due giorni per riflettere sul futuro del cinema, a partire dall’iniziale “Evento industry”, che coinvolge i principali attori della scena cinematografica nazionale, offrendo un’opportunità di confronto e business tra produzioni cinematografiche, imprese e istituzioni locali.

Questo evento si svolgerà venerdì 5 aprile a Villa del Grumello e sarà articolato in quattro panel, in cui si parlerà di diritto d’autore, di streamer, di distribuzione nazionale e internazionale, di intelligenza artificiale applicata alla produzione e post-produzione. A prendere la parola saranno personalità illustri del panorama cinematografico a partire proprio da Guia Zapponi, ceo di GFILM Productions e fondatrice di CINEMA E FUTURO. E poi Roberto Stabile Anica, Andrea Zoso per Atlas Film, Michelangelo Messina per Ischia Film Festival, Carla De Caroli per Rai Cinema, Franco Bocca Gelsi, Presidente CNA Lombardia e produttore Gagarin, Ciro Scala, Lucy De Crescenzo per Europictures, Piero Costantini per Mnemonica, Andrea Di Nardo per Laser film.

Tra le istituzioni presenti anche Alessandro Fermi, assessore di Regione Lombardia all’Università, Ricerca e Innovazione, Anna Dotti, consigliere regionale, Marco Allena, Presidente della Lombardia Film Commission, e Pasquale Diodato, Presidente della CNA – Lario Brianza.

Al Cinema Astra eventi per grandi e piccini

Tra il 5 e il 6 aprile diversi anche gli appuntamenti al cinema Astra dedicati a tutti, dagli adulti alle famiglie, dai bambini agli studenti delle scuole. Ci saranno laboratori cinematografici per creare filmati, incontri in cui si parlerà di effetti speciali con esperti che collaborano con Disney e Marvel. E poi sabato 6 aprile la serata evento aperta a tutta la comunità comasca con proiezioni e ospiti speciali.

Ogni evento è gratuito ma è necessaria la prenotazione.