Continua il conto alla rovescia in vista dei play-off. Domani alle 18, nella terzultima giornata della stagione regolare la Pallacanestro Cantù ospita Piacenza. I biancoblù dovranno cercare di ritrovare la vittoria, dopo lo stop di Cividale, per mantenere il secondo posto in classifica.

Per il quarto anno consecutivo, la guida tecnica degli avversari è Stefano Salieri. Il coach bolognese ha disegnato un quintetto che vede in cabina di regia il play Filippo Gallo. Una scelta fatta anche per preservare il minutaggio di Gherardo Sabatini, che partendo dalla panchina è però sempre in campo nei momenti decisivi

“Per noi è una partita da vincere e basta – ha detto alla vigilia il coach di Cantù, Devis Cagnardi – Giochiamo in casa e arriviamo da una pessima prestazione nell’ultima gara. Dovremo affrontare una squadra che è ben lanciata e ha delle caratteristiche particolari: sono mediamente molto giovani, hanno grande energia e reattività, ma sappiamo anche a loro mancherà un americano. Noi – aggiunge – arriviamo da una settimana particolare, come è normale che sia. Si è parlato e si è detto molto, ma i ragazzi sono concentrati sul lavoro che stanno facendo in palestra. Abbiamo bisogno di dare risposte a noi stessi, alla società e ai nostri tifosi e per questo – conclude – dovremo dare battaglia, ancora prima di preoccuparci di giocare a pallacanestro”.