In sella al loro scooter avrebbero tentato di rapinare una donna a Oltrona San Mamette, minacciandola con una pistola. Arrestati dai carabinieri di Lurate Caccivio due giovani di 16 e 18 anni.

Secondo quanto ricostruito, poco prima delle due di notte i due giovani, in sella a uno scooter, si sarebbero avvicinati alla donna, una 34enne di origini albanesi, che era ferma con la sua auto in via per Appiano, a Oltrona San Mamette. I due avrebbero tentato di rapinarla, prima minacciandola con una pistola e poi sparando alcuni colpi.

Una volta che i due, entrambi incensurati, si sono allontanati, la donna ha dato l’allarme. Subito sono scattate le ricerche. I carabinieri hanno individuato i due giovani e hanno recuperato lo scooter e la pistola “scacciacani” usati per la tentata rapina.

Il 16enne e il 18enne sono stati poi portati in carcere. Per loro l’accusa è di concorso in tentata rapina aggravata.

L’operazione – fanno sapere dalla Compagnia Carabinieri di Cantù – rientra nella “campagna straordinaria di controlli rafforzati del territorio”, che vede impiegati in media 100 militari con 30 pattuglie al giorno, che effettuano 120 posti di controllo nelle aree più sensibili. “Controlli che – spiegano – verranno ripetuti nei prossimi giorni con la medesima intensità, con personale in divisa ed in borghese”.