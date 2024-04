Lasciato dalla fidanzata, un uomo di 45 anni di Inverigo ha iniziato a perseguitarla e ha poi distribuito vicino all’abitazione della ex, a Cinisello Balsamo, volantini con stampate foto intime della donna, oltre ai suoi contatti e al numero di telefono. E’ stato accusato di stalking e revenge porn e nei suoi confronti il giudice del tribunale di Monza ha disposto il divieto di avvicinamento alla ex e l’obbligo di firma all’autorità giudiziaria.

La vittima è stata avvisata della presenza delle sue foto nuda da una passante che ha chiamato il numero stampato sui volantini per avvisare la donna di quello che le stava accadendo. Sui fogli affissi a Cinisello Balsano erano stampati insulti alla vittima, oltre a foto intime che sarebbero state scattate senza il consenso della donna.

La vittima ha denunciato l’accaduto ai carabinieri di Cinisello Balsamo. La donna aveva già denunciato l’ex compagno, che aveva già iniziato a perseguitarla mesi prima, dopo che, alla fine dello scorso anno, aveva deciso di interrompere la relazione.

Il 45enne comasco non avrebbe accettato la decisione e avrebbe iniziato a perseguitare la ex con telefonate, pedinamenti e messaggi, seguiti poi da atti vandalici alla sua auto e biglietti con insulti lasciati nelle vicinanze dell’abitazione della donna.

Dopo la prima denuncia, l’uomo avrebbe continuato a tormentare la ex, fino alla decisione di stampare i volantini con le immagini intime della donna distribuiti a Cinisello Balsamo.

Le indagini dei carabinieri hanno ricostruito gli spostamenti del 45enne. I militari dell’Arma hanno incrociato i dati delle celle telefoniche con quelli del controllo targhe in ingresso e in uscita dal comune milanese. Il 12 marzo scorso, il comasco è stato fermato da una pattuglia mentre si allontanava da Cinisello Balsamo con ritagli e fotografie della ex nascoste in auto. Gli accertamenti sono sfociati nella denuncia e nel provvedimento del tribunale di Monza.