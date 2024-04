Tesoro di Como, dopo mesi di ritardo rispetto alle tempistiche annunciate finalmente partono gli interventi per l’allestimento nell’ex chiesa delle Orfanelle del Museo Giovio delle mille monete d’oro trovate nel 2018 nell’area dell’ex Teatro Cressoni in via Diaz.

Intorno alla metà del mese è previsto l’avvio degli interventi per allestire la mostra. “L’appalto per i lavori è stato assegnato. Si parte a metà aprile – ha spiegato l’assessore alla Cultura di Como, Enrico Colombo – Complessivamente gli interventi dureranno quattro mesi, quindi la previsione è terminare entro l’estate”.

I termini per partecipare alla procedura negoziata per aggiudicarsi i lavori di allestimento della mostra nell’ex chiesa delle Orfanelle sono scaduti lo scorso 19 gennaio quando in Comune sono state aperte le due buste contenenti le relative offerte. Soltanto una è stata ammessa alla quale è stato affidato l’appalto.

Lo scorso luglio la giunta ha approvato il progetto esecutivo aggiornato sulla ex chiesa delle Orfanelle da destinare a sede espositiva e nei mesi scorsi si è conclusa la prima parte di interventi che ha riguardato la creazione del locale che ospiterà la futura biglietteria e sono stati ricavati gli ingressi per accedere alla struttura.

Secondo l’ultimo cronoprogramma diffuso dall’amministrazione cittadina a maggio è previsto il trasporto e l’allestimento dei reperti del tesoro di Como nell’ex chiesa delle Orfanelle, mentre l’apertura al pubblico della mostra – al momento – resta è fissata per l’autunno del prossimo anno

Inoltre la fine degli interventi e quindi dell’allestimento è prevista per dicembre con l’apertura al pubblico della mostra è fissata per l’autunno del prossimo anno.