Meteo. Ore contate per il maltempo nel Comasco. Pioggia e vento forte hanno caratterizzato l’intera giornata ma da domani è atteso un graduale ritorno a condizioni di stabilità. L’allerta gialla – ordinaria criticità – diramata nelle scorse dalla protezione civile di regione Lombardia per vento forte resterà in vigore fino alla mezzanotte. In serata è prevista un’attenuazione del vento, che nella mattinata di oggi a Como ha raggiunto i cento chilometri orari.

“Piogge ed acquazzoni allentano la presa favorendo un miglioramento serale – si legge nel bollettino diramato dalla protezione civile lombarda – Generale attenuazione della ventilazione dalla serata. Dalla giornata di domani 11 aprile si attende un graduale ritorno a condizioni di stabilità”.

Deciso cambio delle condizioni meteo per la giornata di domani, dove è atteso sole e bel tempo. “A Como domani bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge”, spiegano gli esperti di 3bmeteo. A salire – e di molto – le temperature. “Durante la giornata la temperatura massima registrata a Como sarà di 24°C, la minima di 11°C – conclude 3bmeteo – I venti saranno al mattino deboli”. Sole e caldo fino al weekend.