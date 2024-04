La Statale Regina avrà la nuova ordinanza anti caos a maggio secondo le previsioni. E’ emerso dalla riunione che si è svolta oggi nella sede dell’amministrazione provinciale di Como coordinata dal prefetto, Andrea Polichetti. La bozza del documento – dopo la sentenza del Tar arrivata a fine marzo – è in fase di definizione. Secondo quanto spiegato sarà pronta nelle prossime settimane per entrare in vigore a maggio.

Sul fronte traffico, i numeri registrati nei primi mesi del 2024 sono già di gran lunga superiori agli scorsi anni pertanto serve una soluzione in vista del periodo clou per il turismo sul Lario. L’ordinanza proposta e entrata in vigore l’anno scorso per limitare bus turistici e mezzi pesanti aveva portato benefici per la viabilità della trafficata arteria. Era però stato presentato ricorso da alcune aziende e sigle del settore trasporti. Il Tar della Lombardia aveva quindi sospeso il provvedimento.

Novità in arrivo anche per gli osservatori del traffico che lavorano da lunedì a venerdì per regolare gli incroci dei mezzi nelle strettoie e che sono stati prorogati fino a fine luglio. La Provincia sta preparando il bando triennale da un milione e mezzo di euro. Intanto, in base a quanto riferito, il Ministero dei Trasporti autorizza Anas a una compartecipazione della spesa più alta rispetto al passato e quindi superiore al 60%.