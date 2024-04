Assicurarsi matematicamente il secondo posto nel girone verde e vendicare la sconfitta subita in Coppa Italia. Sono questi i due obiettivi con la Pallacanestro Cantù si prepara ad affrontare la trasferta di Forlì.

Il big match del penultimo turno della stagione regolare di A2 andrà in scena domani alle ore 20:45.

La squadra avversaria allenata da coach Antimo Martino è già sicura di chiudere la stagione regolare del girone rosso al primo posto.

“Sarà una partita difficile perché andiamo in un campo molto caldo, in cui Forlì ha perso una sola volta in stagione, contro Torino – ha detto alla vigilia del match il coach canturino Devis Cagnardi – . Giocheremo contro una squadra che sappiamo essere forte e molto attrezzata, non c’è bisogno di dirlo adesso. Questa sarà una di quelle partite difficili da prevedere a livello di ritmo, potrà essere molto aperta con i giocatori che cercheranno di far prevalere il proprio talento offensivo, oppure molto contratte come è successo nel caso della semifinale di Coppa Italia. Sappiamo che dobbiamo farci trovare pronti per qualsiasi scenario. Abbiamo il secondo posto da difendere e quindi noi andremo a Forlì per cercare di fare risultato e cercando, oltretutto, anche di fare tesoro della partita giocata contro di loro in Coppa Italia. A maggior ragione, proprio perché sappiamo di avere tanti motivi per fare la nostra miglior partita possibile”.

Formazioni sul parquet domani alle 20.45.