Schiuma bianca nel Cosia, il torrente che attraversa la città di Como fino a sfociare nel lago. Numerose nella giornata di oggi le segnalazioni della presenza della schiuma, ben visibile in numerosi tratti del corso d’acqua. Il problema, secondo i primi accertamenti dell’Arpa, l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Lombardia, dipartimento di Como e Varese, sarebbe stato causato da un malfunzionamento del sistema fognario, probabilmente legato alle forti piogge. La situazione sarebbe già in via di normalizzazione.

La presenza della schiuma bianca nell’acqua del torrente è stata segnalata anche ai vigili del fuoco di Como, che hanno effettuato un sopralluogo. Contattata poi la sala operativa regionale della protezione civile, che ha coinvolto l’Arpa, l’Agenzia Regionale per la protezione dell’ambiente della Lombardia e l’Ats Insubria. La presenza della schiuma sarebbe legata a un problema alla rete fognaria. Coinvolta per un accertamento della situazione e per un intervento anche Como Acqua. La causa del problema sarebbe stata individuata e risolta e la situazione dovrebbe tornare alla normalità.

Il problema, alla luce anche delle numerose segnalazioni, dovrebbe essere portato anche all’attenzione del consiglio comunale di Como. Il consigliere del Pd Stefano Fanetti ha annunciato l’intenzione di segnalare la situazione nelle comunicazioni preliminari in apertura della seduta a Palazzo Cernezzi.