Street parade, oggi la manifestazione a Como con il corteo di giovani partito dall’area dell’Ippocastano e diretto nelle vie del centro città. Il traffico ha subito rallentamenti ed è stato deviato per consentire il passaggio in sicurezza dei manifestanti.

La manifestazione è partita alle 17 dall’Ippocastano per poi dirigersi lungo via Aldo Moro, piazzale Gerbetto, via Sirtori, viale Battisti, via Sauro con sosta davanti al Municipio, via Bertinelli, piazza Verdi, via Rodari, piazza Roma, via Giovini, piazza Cavour, via Fontana, via Cairoli, Lungo Lario Trento, via Rosselli, via Veneto, largo Borgonovo con sosta, via Veneto, Rosselli, Cavallotti, piazza Cacciatori delle Alpi, viale Varese, Cattaneo, piazza Vittoria con sosta, largo Spallino, viale Battisti, via Mentana, Ambrosoli, Castelnuovo con arrivo al parcheggio “San Martino”. Le strade sono state chiuse limitatamente al passaggio dei partecipanti.