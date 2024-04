(ANSA) – CAGLIARI, 25 APR – Un 25 aprile da record a Cagliari, dove il corteo per la festa della Liberazione dell’Italia dal nazifascimo è stato seguito da circa 10mila persone. Normalmente la manifestazione richiamava in piazza 5-600 persone, l’anno scorso si è arrivati a oltre un migliaio, ma quest’anno un fiume di gente, tra famiglie, attivisti e tanti giovani è scesa in piazza per gridare "siamo tutti antifascisti". Tra gli sloga e le bandiere anche "pace" e Palestina libera". Al corteo anche il presidente del Consiglio regionale Piero Comandini che ha ricordato l’importanza di essere in piazza oggi. In piazza del Carmine, dove si è concluso il corteo, anche Sonia Aquilotti, 87 anni, che ha operato come staffetta partigiane nelle Marche con il nome di battaglia di "Lilla", in Sardegna dal 1946. Manifestazioni anche a Sassari e a Nuoro, dove alla cerimonia era presente anche la presidente della Regione, Alessandra Todde. (ANSA).