Tutti con il fiato sospeso. E così sarà fino al triplice fischio di domani, con un occhio attento anche agli altri risultati. Quasi inutile ribadire che cosa significhi Modena-Como (in programma alle 15) e quale sia la posta in palio. Una partita che potrebbe valere la promozione in A con una giornata d’anticipo. Negli spogliatoi e tra i vertici della società l’obiettivo è chiaro ma si lavora mantenendo “i piedi per terra e con umiltà”, questo il concetto ribadito con forza da più parti.

E parlando della delicata sfida di domani, la cui trasferta è stata vietata ai tifosi del Como per motivi di sicurezza per questo saranno allestiti i maxischermi al Sinigaglia, il tecnico ad interim del Como Osian Roberts è partito dalla carica che arriva dai supporters.

“La coreografia di mercoledì è stata davvero speciale e posso immaginare il lavoro che c’è dietro per preparala – ha detto – Ho sempre apprezzato questo tipo di tifoserie, che danno così tanto durante le partite. Segnare due gol sotto la curva ha reso tutto ancora più spettacolare.” Così l’allenatore ha espresso la sua stima per i tifosi e del sostegno che forniscono alla squadra aggiungendo: “stanno creando momenti memorabili per le nuove generazioni che forse vedono queste scene per la prima volta a Como”. Roberts ha poi commentato lo stato attuale dello spogliatoio e il piano per la gara di Modena.

“La mentalità della squadra rimane la stessa – ha spiegato – Sappiamo che possiamo andare ovunque e vincere, ma sempre con i piedi per terra, umiltà e rispetto per l’avversario. Abbiamo uno spogliatoio pronto a sacrificarsi per la squadra e per questo stiamo facendo bene – ma sappiamo benissimo che non abbiamo ancora conquistato niente. Andremo a Modena per provare a vincere, rispettando sempre l’avversario e continuando a lavorare.”

Tutti disponibili per la gara in terra emiliana. Dovrebbe recuperare anche il bomber Patrick Cutrone, uscito prima del tempo contro il Cittadella per un problema ad una spalla.

Per quanto riguarda gli scenari. I calcoli sono presto fatti. Il Como è secondo e ha quattro punti di vantaggio sul Venezia. Un margine molto elevato, a due giornate dalla fine.

Già domani – sia detto con tutte le scaramanzie del caso – gli azzurri potrebbero festeggiare la promozione. Sicura con una vittoria nella trasferta di Modena. In caso di pari, invece, bisognerà vedere il risultato del Venezia, impegnato contro la Feralpi Salò, formazione in lotta per non retrocedere.

In caso di verdetto rimandato, tutto si sposta a venerdì 10, con le partite che si disputano alle 20.30. Il Como ospiterà al Sinigaglia il Cosenza, mentre il Venezia sarà ospite dello Spezia.