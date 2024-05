Pierpaolo Bisoli, allenatore del Modena, anche in sala stampa non ha perso la sua consueta grinta dopo lo 0-0 tra la sua squadra e i lariani. “Abbiamo ottenuto la salvezza – ha spiegato – ci siamo arrivati con difficoltà. Avevamo preso una brutta strada in questa stagione. Se ripenso alla partita, il Como non ha avuto occasioni da gol: e di fronte avevamo la seconda della classifica. Non ho mai avuto percezione di pericolo per la mia formazione. Abbiamo riscattato la sconfitta nel derby; per noi era una ferita aperta. Una gara che ci serve per il futuro: abbiamo messo le basi e possiamo ripartire da qui”.