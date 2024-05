Il sogno promozione del Como svanisce nel finale. Mentre la città era pronta a festeggiare la serie A, al 94′ il Venezia ha segnato la rete del 2-1, e quindi della vittoria sulla FeralpiSalò. I veneti sono passati da quattro e due punti di distanza dalla compagine di Osian Roberts e Cesc Fabregas.

I lariani non sono andati oltre lo 0-0 a Modena. Grande delusione allo stadio Sinigaglia, davanti ai maxischermi, dove i sostenitori azzurri si erano riuniti sperando, ovviamente, in un esito differente. A poco dalla fine tutti erano pronti a riversarsi per le vie della città a fare festa. La sfida, lo ricordiamo, era stata vietata ai residenti in provincia di Como per ragioni di ordine pubblico.

Ma si sapeva che quella di Modena sarebbe stata una gara difficile, con i padroni di casa che avevano bisogno di un punto per festeggiare la matematica salvezza. Hanno masticato amaro anche i 50 tifosi del Como che hanno seguito la gara nel settore ospiti (non residenti in provincia) e i vertici azzurri, con in prima linea Mirwan Suwarso e Dennis Wise.

Ad una giornata dalla fine, quindi, Como con due punti in vantaggio in classifica sul Venezia. Diventa così decisivo l’ultimo turno, con gli azzurri che al SInigaglia attendono il Cosenza, mentre i lagunari saranno ospiti dello Spezia. Squadre in campo venerdì alle 20.30. Per la cronaca, il Cosenza non ha più nulla da chiedere al campionato, allo Spezia serve un punto per festeggiare la salvezza.