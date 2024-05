Accoltella la compagna che vuole mettere fine alla relazione e incendia l’appartamento. E’ accaduto nella notte a Mariano Comense. La donna è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Sant’Anna mentre il presunto responsabile è fuggito ed è ricercato dai carabinieri.

L’aggressione in un’abitazione di via Montegrappa, in un appartamento ricavato al piano interrato di una palazzina residenziale. Nei locali vive una donna di 55 anni di origine peruviana con il nipote minorenne e il compagno, un italiano di 66 anni.

La 55enne, secondo le prime ricostruzioni, voleva interrompere la relazione e aveva chiesto al compagno di lasciare l’abitazione. Nella notte l’ennesima discussione. L’uomo avrebbe impugnato un coltello da cucina e avrebbe colpito ripetutamente la compagna. Le urla della donna hanno richiamato l’attenzione del nipote, che è intervenuto per soccorrerla ed è riuscito ad uscire dall’appartamento con la nonna e a chiamare aiuto. Nel frattempo, il 66enne avrebbe preso una borsa con i soldi, i vestiti e altri oggetti della compagna e avrebbe incendiato il garage prima di fuggire e far perdere le proprie tracce.

Sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento rapidamente l’incendio, i mezzi di soccorso e i carabinieri di Mariano Comense. La donna ferita è stata portata al Sant’Anna. E’ in gravi condizioni ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. I carabinieri sono sulle tracce del presunto responsabile, che potrebbe rispondere di tentato omicidio, rapina e incendio doloso.