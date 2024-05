Nella serata di ieri i poliziotti della questura di Como hanno arrestato in flagranza per furto aggravato un 19enne marocchino, irregolare, già noto alla giustizia e gravato del divieto di dimora in Lombardia. Era anche ricercato per essere fuggito durante un accompagnamento in un CPR. Intorno alla mezzanotte sono intervenuti alle spalle di un bar tabaccheria di via Benzi al cui interno era stato segnalato un uomo con una torcia in mano. Hanno sorpreso il 19enne intento ad insacchettare il denaro contenuto nel registratore di cassa della tabaccheria, al cui interno aveva fatto accesso attraverso una spaccata.

Nell’ambito dei controlli durante il weekend sono state complessivamente identificate 50 persone, di cui quasi la metà già note alle forze dell’ordine. Le verifiche in città si sono concentrate nelle zone considerate a rischio e cioè tra via Anzani e piazza della Tessitrice. Un nutrito gruppo è stato, invece, identificato in piazza Gobetti.