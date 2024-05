Complice il sole e le temperature primaverili, è stato un sabato di traffico e code sulle strade lariane, tra chi si è spostato per una giornata o un weekend e chi è rientrato a casa dopo le festività svizzere.

Mattinata di traffico sostenuto sulla Statale Regina, con i soliti ingorghi nelle strettoie per il passaggio dei pullman turistici. Questo è l’ultimo weekend senza l’ordinanza anti caos, che entrerà in vigore a partire da lunedì e riguarderà i bus turistici, con il senso unico, e i mezzi pesanti, che potranno viaggiare soltanto di notte. Anche nel pomeriggio traffico rallentato sull’arteria, in particolare tra Colonno e Lenno, il tratto solitamente più critico.

Giornata di caos anche sull’autostrada A9 Lainate-Como-Chiasso, soprattutto per il rientro degli svizzeri dopo il ponte dell’Ascensione. Lunghe code si sono formate fin dal mattino in particolare nel tratto da Como Monte Olimpino verso la dogana di Brogeda. La colonna in entrata in Svizzera ha superato i 5 chilometri. Il traffico si è riversato anche oltreconfine, dove le code hanno raggiunto i 10 chilometri alla galleria del San Gottardo, con un notevole allungamento dei tempi di percorrenza.