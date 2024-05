Disastro treni, ennesima mattinata di caos e pesanti disagi per pendolari e viaggiatori: rami caduti sulla linea ferroviaria, guasto alla linea elettrica e ancora una persona investita.

I disagi per i viaggiatori sono iniziati dalla mattina. “I primi due treni del mattino soppressi parzialmente a causa della caduta di rami sui binari – scrive Giovanni Galimberti, del comitato pendolari Como –Lecco – Viaggiatori fermi a Molteno in attesa di capire se il servizio riprenderà”. Il treno 10416 in partenza alle 7:23 da Molteno e diretto a Como San Giovanni ha terminato il viaggio nella stazione di Merone “a causa di un guasto all’infrastruttura provocato dalla caduta di rami lungo la linea”, si legge sul sito di Trenord. Il guasto ha provocato una serie di ritardi e variazioni di percorso.

Come detto non è stato l’unico fattore a creare disagi sulle linee lombarde e comasche. Ritardi, cancellazioni e ancora variazioni di percorso si sono verificate anche sulla tratta che collega Chiasso – Como – Milano – Rho. Il treno 25041 (da Chiasso delle 11:13 e diretto a Milano Porta Garibaldi non è partito a causa di un guasto alla linea elettrica. I disagi maggiori si sono registrati sulla linea Como – Saronno – Milano a causa di un incidente. Una persona è stata investita a Garbagnate Milanese. “Su disposizione dell’autorità giudiziaria, per effettuare accertamenti, è stato necessario interrompere il transito di tutti i treni da Saronno a Milano Bovisa. Alle 08:30 gli accertamenti sono terminati ed è stato possibile riattivare gradualmente la circolazione. E’ stato inoltre necessario riadattare il servizio, alcuni treni sono stati cancellati interamente o parzialmente”, si legge sul sito di Trenord che informa infine come i ritardi hanno superato l’ora di attesa. Diversi i treni cancellati, 26 nella sola mattinata.