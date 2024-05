Prenotazioni impossibili e tempi d’attesa infiniti per visite ed esami, la Regione scarica la responsabilità sulle strutture sul territorio. “In caso di difficoltà a reperire un appuntamento nei tempi previsti occorre rivolgersi alla struttura di riferimento”, ribadisce l’ufficio stampa, ricordando gli interventi annunciati il 22 aprile scorso, con lo stanziamento di 61 milioni di euro per abbattere le liste d’attesa e garantire 7 milioni di prestazioni in più in Lombardia.

Il dato di fatto, al momento, resta l’odissea quotidiana dei cittadini che devono prenotare una visita o un esame. Una situazione segnalata ieri da Etv documentando il tentativo di un cittadino comasco di fissare un appuntamento per una visita allergologica. Risultato, nessuna disponibilità in sette province lombarde e una sola disponibilità entro il 2024 in tutta la Lombardia, esattamente a Cremona.

“In caso di indisponibilità della prestazione entro i tempi previsti, la struttura si attiva per individuare altri enti pubblici o privati accreditati del territorio – è la risposta della Regione, che ribadisce quanto spiegato in una conferenza stampa un mese fa – La struttura inserisce il cittadino in lista di attesa per programmare l’appuntamento entro i tempi e in ultima istanza erogherà la prestazione in regime di libera professione con oneri a proprio carico, escluso ticket”.

L’Asst Lariana conferma la possibilità di accedere alla procedura. “E’ necessario presentarsi di persona in uno dei Cup, centro unico di prenotazione dell’azienda – fanno sapere dall’ufficio stampa – Il Cup prenota direttamente la visita oppure prende in carico la ricetta e poi si occupa di cercare una disponibilità sul territorio e nelle strutture di riferimento. In caso di impossibilità organizza la visita in regime di libera professione, senza oneri a carico del cittadino se non il ticket”.