Gioie azzurre (e lariane) a Lucerna, in Svizzera, alle regate di canottaggio che assegnavano i pass per le Olimpiadi di Parigi. L’Italia del canottaggio ha piazzato i due “otto”, femminile e maschile, ai Giochi insieme al quattro senza maschile e, per la Paralimpiade, al quattro con PR3 Mix. Ai prossimi Giochi Olimpici dunque, l’Italia sarà presente in otto specialità. Festeggiano anche gli atleti comaschi a bordo delle barche che hanno ottenuto il pass, portacolori di Canottieri Lario e Moltrasio. Sono Aisha Rocek, Elisa Mondelli, Giorgia Pelacchi, Jacopo Frigerio e Matteo Della Valle.

La storia, da zero, è stata scritta dall’ammiraglia femminile, seguita dal tecnico “prestato” dalla Lario Stefano Fraquelli. Mai tentata una qualifica olimpica: l’armo azzurro ha fatto centro al primo colpo. Veronica Bumbaca, Elisa Mondelli, Silvia Terrazzi, Alice Codato, Aisha Rocek, Alice Gnatta, Linda De Filippis, Giorgia Pelacchi e il timoniere Emanuele Capponi a Lucerna hanno monopolizzato la finalissima, infliggendo quasi cinque secondi ad una Danimarca che dalla sua entra comunque nella storia del canottaggio, qualificandosi anch’essa per la prima volta ad una Olimpiade in questa specialità beffando la Cina per 19 centesimi.

Ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 va anche l’otto maschile, che torna così ad una Olimpiade otto anni dopo Rio 2016 e che in finale sovverte il pronostico della vigilia grazie ad una rimonta ai danni del Canada che si concretizza negli ultimi 500 metri e che vede gli azzurri piombare sul traguardo, alle spalle della vittoriosa ammiraglia americana, appena un centesimo di secondo prima dei canadesi. Sul Rotsee esplode la gioia dunque per l’impresa targata Vincenzo Abbagnale, Leonardo Pietra Caprina, Gennaro Di Mauro, Davide Verità, Salvatore Monfrecola, Emanuele Gaetani Liseo, Jacopo Frigerio, Matteo Della Valle con timoniera Alessandra Faella.