Forte ondata di maltempo e nuovi danni nel parco della Spina Verde a Como. Il violento temporale di ieri che si è abbattuto su Como e provincia non ha lasciato scampo ancora una volta all’area verde. Un fulmine ha colpito un palo esterno dell’impianto di illuminazione mandando in tilt la centralina. Per questo motivo la torre del Baradello resterà spenta.

“Questa mattina abbiamo effettuato un primo sopralluogo con gli addetti alla manutenzione – spiega Giorgio Casati, presidente dell’Ente Parco regionale Spina Verde – La situazione per quanto riguarda la zona interna è stata ripristinata con la riattivazione dell’illuminazione mentre la parte esterna, verosimilmente per una settimana, non sarà in funzione”. Per questo motivo, aggiunge inoltre Casati “la torre del Baradello resterà spenta durante la notte”.

Intanto nel parco sono in corso gli interventi di manutenzione e ripristino dopo i danni causate dalle precedenti perturbazioni che hanno colpito il territorio. Un mese e mezzo fa sono partiti i lavori di pulizia dei sentieri. Interventi che si sono resi necessari dopo i danni causati dal nubifragio dello scorso 12 luglio che si era abbattuto in particolare nella zona del Baradello e del Monte Goi, un’area di 80 ettari.

Infine sempre sul fronte maltempo, le ultime piogge hanno provocato due frane nel parco della Spina Verde. “Si sono verificate sul versante di Monte Olimpino, e precisamente sul sentiero che da Como porta al cimitero – spiega ancora il presidente Casati – Il costo dell’intervento è stimato in 70mila euro.