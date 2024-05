Attesa febbrile a Lugano per i tifosi della squadra calcistica cittadina, che domenica giocherà a Berna la finale della Coppa di Svizzera. Il Lugano affronterà il

Servette di Ginevra nell’undicesima finale della sua storia. La partita, in programma allo stadio Wankdorf domenica 2 giugno alle 14, sarà diffusa su uno schermo gigante in piazza Manzoni.

Sono invece oltre 12mila i tifosi ticinesi che assisteranno a Berna finalissima. Considerato che il biglietto di entrata allo stadio comprende anche il tragitto, in molti effettueranno la trasferta in treno. Per l’occasione sono previsti ben sei convogli speciali. Per limitare i disagi alla viabilità, il Municipio di Lugano raccomanda ai cittadini domiciliati in città di utilizzare i mezzi pubblici per recarsi in stazione.

Per i tifosi che resteranno a Lugano, sarà allestito uno schermo gigante in piazza Manzoni sul quale sarà trasmessa la partita in diretta. La struttura sarà coperta e

permetterà di assistere alla finale anche in caso di pioggia. Lo schermo sarà attivo a partire dalle 12.30