Finale scudetto Briantea84-Santo Stefano: biglietti in vendita

Con la vittoria di gara1 e gara2 semifinali scudetto contro Deco Acea Amicacci Abruzzo, la Unipol Briantea84 Cantù ha conquistato l’accesso alla finalissima di serie A di basket in carrozzina per la tredicesima stagione consecutiva.

La formazione comasca sfiderà il Santo Stefano Kos Group per la quarta volta nella storia, dopo le stagioni 2018-2019, 2020-2021 e 2023-2024.



Sono state ufficializzate le date e gli orari delle sfide che decreteranno la squadra campione d’Italia. La serie, al meglio delle tre partite, inizierà nelle Marche con gara1 in programma sabato 23 maggio alle ore 17, mentre gara2 si giocherà a Meda sabato 30 maggio alle 18. Eventuale gara3, sempre in Brianza domenica 31 maggio alle 15.

Il programma delle finali

Gara1 Sabato 23 maggio

ore 17: Santo Stefano Kos Group-Unipol Briantea84 Cantù

Gara2 Sabato 30 maggio

ore 18: Unipol Briantea84 Cantù-Santo Stefano Kos Group

Eventuale Gara3 Domenica 31 maggio

ore 15; Unipol Briantea84 Cantù-Santo Stefano Kos Group

Biglietti in vendita

E’ già possibile acquistare il proprio biglietto per accedere al palazzetto per assistere alla sfida contro Santo Stefano Kos Group. La società Briantea84 ha predisposto un servizio di acquisto dei biglietti sulla piattaforma VivaTicket, raggiungibile anche dal sito www.briantea84.it, alla sezione “Serie A” e “Acquista il tuo biglietto”.

Il giorno della partita, ogni tifoso dovrà presentarsi al palazzetto con l’abbonamento o il biglietto acquistato, in formato cartaceo o digitale. Gli Over65 avranno diritto ad una riduzione inserendo il codice promozionale “OVER65” all’atto dell’acquisto.

I bambini tra gli 0 e i 5 anni entrano gratuitamente senza biglietto e non occupano posto a sedere.

Tutti gli altri codici promozionali saranno comunicati direttamente alle categorie interessate. Per i possessori dell’abbonamento della fase play off di Serie A Fipic, la partita di gara2 (ed eventuale gara3) è già compresa nel pacchetto.

Per i gruppi superiori a 15 persone (scuole, oratori e società sportive), invece, bisognerà inviare una e-mail a eventi@briantea84.it alla quale seguirà una risposta con le relative linee guida.

I biglietti potranno essere acquistati solo in modalità online o nei punti vendita segnalati sulla piattaforma VivaTicket. Al PalaMeda e presso l’ufficio di Briantea84 non potranno mai essere acquistati, neanche il giorno dell’evento.



Le persone con disabilità potranno accedere all’impianto gratuitamente previa richiesta di accredito obbligatoria da inviare all’indirizzo mail eventi@briantea84.it e fino ad esaurimento dei posti disponibili per ogni singola partita. Ogni mail dovrà contenere i dati del richiedente (nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo mail, recapito telefonico e documento che certifichi la disabilità). Seguirà mail con conferma accredito e codice sconto per l’acquisto di un biglietto di un accompagnatore per ogni persona con disabilità.

Le richieste per la gara del 30 maggio dovranno essere inviate entro e non oltre giovedì 28 maggio. Per questioni organizzative, le mail ricevute oltre questa data non saranno prese in considerazione.



