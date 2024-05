A Como all’Università dell’Insubria arriva il corso di laurea triennale per formare tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro. Si tratta di una figura che riveste un ruolo di rilevanza particolare nell’attività di vigilanza e ispezione dell’Agenzia di Tutela della Salute ma che è molto richiesta anche nelle aziende private. Il polo cittadino dell’ateneo ambisce a diventare punto di riferimento per gli studenti di Como, Varese e Lecco.

Questi professionisti, in possesso della laurea abilitante, sono responsabili delle attività di prevenzione, verifica e controllo in materia di igiene, sicurezza ambientale e veterinaria, sia nei luoghi di vita che di lavoro. E’ stato realizzato anche un video che riassume i compiti principali a cui sono chiamati.

“Raccontare in video consente di fornire uno spaccato della vita dell’Agenzia, ma è principalmente un investimento, innanzitutto per il presente tanto nel campo della prevenzione quanto in quello della sicurezza nelle nostre comunità e significa proteggere il futuro, garantendo uno dei diritti fondamentali che siamo chiamati ad assicurare quello alla salute” ha spiegato Salvatore Gioia, direttore generale di ATS Insubria.

Prevenzione e sicurezza sono i cardini attorno ai quali ruota il lavoro di questi specialisti. Per questo è stato creato un percorso specifico di formazione.

Corso di laurea triennale

“Il Corso di Laurea forma professionisti nel settore della prevenzione e sicurezza nell’ambiente e nei luoghi di lavoro consentendo, alla maggior parte dei nostri laureati, di trovare immediata occupazione anche nel comparto pubblico di ATS. Si tratta di un corso di laurea triennale, abilitante alla professione e ad accesso programmato” commenta Domenico Cavallo, docente del Corso di Laurea in Prevenzione e Sicurezza nei luoghi di lavoro Università degli Studi dell’Insubria.

“Il percorso prevede un approccio teorico–pratico attraverso l’erogazione di lezioni frontali, esercitazioni, e seminari. Le attività di tirocinio vengono svolte nella rete formativa dell’Ateneo” ha concluso Andrea Spinazzè presidente del Corso di Laurea dei Tecnici della Prevenzione.