Piazza Matteotti a Como, via la stazione degli autobus, al suo posto un’agenzia di promozione turistica. Si tratta della proposta per riqualificare la piazza e le aree vicine che nei giorni scorsi è stata inviata al Comune all’attenzione di sindaco, giunta, consiglieri comunali e associazioni cittadine dai commercianti che lavorano nella zona.

Nelle 279 pagine che compongono il documento si parte dalla viabilità. “L’area è congestionata dal traffico che costringe le auto in coda e i pedoni a pericolose gimcane tra veicoli”, si legge nel documento dei commercianti che chiedono all’amministrazione di trasformare la stazione degli autobus provinciali in una nuova sede per la promozione turistica. Otto le proposte che prevedono “la soppressione dei parcheggi a pagamento in largo Leopardi e nel tratto finale di via Manzoni per l’ampliamento delle due corsie riservate ai veicoli” e ancora la “soppressione degli spazi a pagamento disposti a spina di pesce lungo via Foscolo e in piazza Matteotti e la sostituzione degli stessi con posti auto”.

Nelle proposte avanzate si legge inoltre della “soppressione dei tre spazi di sosta riservati ai taxi in piazza Matteotti e la loro sostituzione con altrettanti posti auto per la sosta a pagamento” e “della delimitazione dello spazio di sosta per gli autobus in piazza Amendola con aggiunta dei bus di linea C30 Como-Bellagio che attualmente sostano nella stazione di piazza Matteotti”. E ancora: “l’eliminazione dei parcheggi blu a pagamento lungo via Venini (la strada di accesso alla stazione San Giovanni) sostituiti dalla realizzazione di nuovi stalli di sosta per gli autobus trasferiti da piazza Matteotti, a cui se ne aggiungono altri in piazzale San Gottardo”.

Fino arrivare all’ottava soluzione, ossia la realizzazione nell’attuale stazione di piazza Matteotti di una nuova sede per la promozione turistica di Como e la delimitazione di un’area che sarà riservata al posizionamento di tavolini esterni delle attività commerciali e a un percorso pedonale. Nella stessa piazza Matteotti sarebbero infine ridotti a due gli stalli per la sosta degli autobus interprovinciali con accesso da piazza Amendola”.

A possibili cambiamenti in piazza Matteotti sta lavorando l’amministrazione cittadina. “Stiamo ragionando su più fronti – ha spiegato il sindaco di Como, Alessandro Rapinese, ribadendo la volontà politica di ridisegnare l’area – Ragioniamo ad esempio allo spostamento di alcune linee bus, ovviamente non si tratta dei collegamenti con il lago – ha aggiunto – Sono in corso confronti con l’agenzia del Trasporto pubblico”.