Vecchia Regina, stop al passaggio di mezzi pesanti. Da domani – 1° giugno – entrerà in vigore l’ordinanza della Provincia che limita il transito di mezzi pesanti e camper lungo la “Vecchia Regina”, la strada provinciale 71 che collega Laglio con Cernobbio. Un provvedimento voluto – ancora una volta – per tentare di limitare il caos viabilistico.

A partire quindi dalla giornata di domani scatterà sulla Vecchia Regina, fino all’intersezione con la statale Regina, il divieto di transito per camper, autocaravan e roulotte, indipendentemente dalle loro dimensioni, dalle 6 alle 21.

Per i mezzi pesanti, invece, l’ordinanza prevede soluzioni differenti a seconda della misura del mezzo. Nel dettaglio è stato istituito il limite di lunghezza di 12,30 metri e del limite di 33 tonnellate da Cernobbio a Moltrasio, in corrispondenza dell’intersezione con via Durini. Mentre da Moltrasio a Laglio, fino al bivio con la Regina, i limiti in vigore riguardano i veicoli con massa di 33 tonnellate, lunghezza 9 metri e mezzo e altezza 4 metri. Infine il provvedimento prevede a Carate Urio e Laglio il limite di velocità di 30 km all’ora 50 metri prima e 50 metri dopo gli edifici vicini alla strada.

Esclusi dal provvedimento autobus del trasporto pubblico, i mezzi di soccorso, pubblica utilità e i mezzi che si occupano del servizio nettezza urbana. Infine il settore viabilità di Villa Saporiti informa i cittadini che a partire da lunedì 3 giugno e fino alla giornata del 6 giugno, scatterà il senso unico alternato a Moltrasio. Il provvedimento entrerà in vigore dalle 22 alle 6 per consentire “il montaggio di un ponteggio per lavori di ristrutturazione di un immobile in via Regina”. La viabilità sarà regolata da movieri.