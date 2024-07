Carenza di medici di medicina generale sul territorio provinciale e regionale. La denuncia, supportata dai numeri, arriva dal consigliere regionale del Pd, Angelo Orsenigo.

“Sul territorio di Asst Lariana mancano 109 medici di base. Parliamo potenzialmente di circa 160mila cittadini senza un punto di riferimento in fatto di salute e accesso alle cure” Ha detto il consigliere comasco. “Allargando il campo a tutta la regione, ci ritroviamo con 1.349 ambiti di medicina generale scoperti. Se consideriamo che un professionista arriva fino ad avere 1.500 assistiti, siamo a circa 2 milioni di pazienti lombardi in cerca di medico” spiega Orsenigo, commentando i dati pubblicati dalla Regione nel bando per la copertura degli ambiti regionali di medicina generale, rimarcando “ecco i numeri dell’eccellenza lombarda”. Per questo servono soluzioni concrete. Quindi viene tracciata la strada.

“Dobbiamo rilevare i bisogni dei cittadini per determinare l’assegnazione dei medici in base alle reali necessità dei territori, semplificare la procedura di ‘scelta e revoca’, ridurre gli adempimenti burocratico-amministrativi a carico dei medici di base e dei pediatri di libera scelta, pianificare con largo anticipo le sostituzioni per evitare sedi scoperte – dice l’esponente del PD – e poi aumentare il valore delle borse di studio regionali, garantendo che non siano inferiori a quanto previsto a livello nazionale e puntando all’equiparazione economica con le borse di specializzazione ospedaliera, offrire incentivi a esercitare negli ambiti carenti e nei territori più complessi, mettendo a disposizione spazi pubblici inutilizzati e prevedendo bonus per l’assunzione di personale infermieristico e di segreteria.”

Quest’ultima proposta fa immediatamente pensare anche alla complessa e attualissima vicenda che riguarda il presidio di Menaggio e alla relativa necessità di incentivare i professionisti sanitari nelle aree geografiche più difficili da raggiungere. Il futuro dell’Erba Renaldi è al centro di una mozione – che vede Orsenigo primo firmatario – all’ordine del giorno del consiglio regionale di domani.