Olimpiadi di Parigi. A Vaires-sur-Marne, l’Italia ha festeggiato l’ingresso in finale dell’otto femminile, alla prima partecipazione ai Giochi nella storia olimpica remiera azzurra. Le lariane Elisa Mondelli, Aisha Rocek e Giorgia Pelacchi, con Veronica Bumbaca, Alice Codato, Silvia Terrazzi, Alice Gnatta, Linda De Filippis e il timoniere Emanuele Capponi hanno ottenuto dal recupero una storica finale, maturata grazie al quarto posto dietro Usa, Canada e Australia, e davanti alla Danimarca, ultima ed eliminata. Le azzurre scrivono così un’altra bella pagina di questa storia, andando così a giocarsi il tutto per tutto nella finalissima in programma sabato 3 agosto. Festeggia anche il capoallenatore del settore donne, il comasco Stefano Fraquelli.

“Dovevamo agguantare la finale – ha dichiarato Giorgia Pelacchi – ora ci siamo e venderemo cara la pelle per arrivare a coronare il nostro sogno, il sogno di tutto il canottaggio nazionale e femminile, per consolidare la storia di questa barca mai entrata in una finale olimpica”.

Niente finale invece per l’otto maschile (con i comaschi Matteo Della Valle e Jacopo Frigerio), che terminando in quinta posizione il suo recupero, dal quale accedevano alla lotta per le medaglie i primi quattro equipaggi – nell’ordine Olanda, Germania, Romania, Australia – chiude di fatto l’Olimpiade al settimo posto.