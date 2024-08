Il Como 1907 ha ufficializzato l’ingaggio del centrocampista Sergi Roberto. L’ex capitano del Barcellona, a Como con un contratto biennale, ha vinto sette campionati Spagnoli e due Champions League.

Sergi ha all’attivo 479 presenze in tutte le competizioni, tra cui la Liga, la Copa del Rey, la FIFA Club World Cup e la Nazionale spagnola.

“Sergi ha giocato tutta la sua carriera in uno dei migliori club del mondo. – ha dichiarato l’allenatore Cesc Fabregas – È un calciatore versatile che può adattarsi a molte posizioni diverse, dal centrocampo fino all’esterno di difesa. Con la sua precisione di passaggio e la sua forza fisica è la definizione di un giocatore box to box. La sua esperienza sarà fondamentale per questa stagione”.

“Credo fermamente in questo progetto e considero questa nuova esperienza una sfida importante per la mia carriera. – ha aggiunto Sergi Roberto – Ho incontrato la proprietà e ho visto tanta passione ed entusiasmo. Sono felice di far parte di questo progetto. Quando Cesc mi ha contattato, mi ha spiegato in primo luogo le ambizioni del club: la scalata dalla Serie C alla Serie A in cinque anni e le sue aspirazioni da allenatore. Sono convinto di poter contribuire al raggiungimento degli obiettivi di questo club e non vedo l’ora di cominciare con impegno e grande determinazione”