I carabinieri della stazione di Bellagio hanno eseguito ieri un decreto di espulsione emesso dalla questura di Como nei confronti di un 29enne di origini marocchine. L’uomo, fermato per un controllo dai militari dell’Arma a Magreglio, è risultato in possesso di un permesso di soggiorno per motivi di studio, scaduto nel febbraio 2024 e mai rinnovato.

Al termine degli accertamenti, è stato accompagnato a Malpensa per il rimpatrio e denunciato per la violazione delle norme sull’immigrazione.