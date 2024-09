Incidente mortale in montagna in Canton Ticino. Nel territorio di Onsernone – secondo una prima ricostruzione e per cause che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire – un 69enne escursionista svizzero domiciliato nel Canton Zurigo, la cui scomparsa è stata segnalata ieri, è rimasto vittima di una caduta di circa 80 metri in zona Forcola, a circa 1.200 metri di altitudine. Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale nonché i soccorritori del Soccorso alpino svizzero e della Rega, che non hanno potuto che constatare la morte del 69enne, a causa dei traumi riportati, e recuperarne il corpo.