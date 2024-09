E’ stato portato al Sant’Anna l’uomo di 74 anni che ieri sera, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo dell’auto a Cernobbio, sulla vecchia strada Regina ed è uscito di strada andando a finire all’interno dell’area di Villa d’Este. L’uomo non sarebbe fortunatamente in gravi condizioni.

Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente. I vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza l’auto e l’area dell’incidente.