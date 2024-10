La guardia di finanza ha scoperto due lavoratori in nero, due minorenni italiani impiegati in un’attività commerciale a Luisago. Il titolare è stato sanzionato ed è stata chiesta la sospensione temporanea del locale, in attesa della regolarizzazione.

Le fiamme gialle, durante i controlli delle ultime ore hanno inoltre accertato sette irregolarità per mancati scontrini, una sul registratore di cassa e una per il mancato pagamento del canone.