A Cermenate nel pomeriggio si è ribaltato il rimorchio di un camion che trasportava animali vivi, tra cui maiali. Gli animali si sono allontanati muovendosi pericolosamente per la strada e raggiungendo anche Cantù. A poco poco sono stati recuperati. Non è mancato lo stupore degli automobilisti che li hanno visti per strada. Alcuni video sono stati postati sui social. Ancora da chiarire le cause del ribaltamento.