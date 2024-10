Il sequestro Mazzotti, con il nuovo processo in corso in Corte d’Assise a Como, è al centro della nuova puntata di Storie d’Autore, il programma condotto da Giorgio Albonico in onda ogni sabato alle 19 su Etv. Verrà presentato il libro del giornalista Emilio Magni “Il rapimento Cristina Mazzotti”.