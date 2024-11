Corsa all’acquisto dei biglietti per assistere alla sfida tra Como e Fiorentina valida per la 13esima giornata di serie A, in programma domenica 24 novembre alle ore 15 allo stadio Sinigaglia. Terminata la prelazione per gli abbonati, alle 15 di oggi è scattata la vendita libera.

Biglietti disponibili sul sito comofootball.vivaticket.it e nei punti vendita Vivaticket.