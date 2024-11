Incidente tra un’auto e una moto attorno alle 9 a Lurate Caccivio, in via Repubblica, all’altezza della stazione di servizio. Ancora da chiarire la dinamica dello scontro. Ferito il motociclista, un uomo di 37 anni che fortunatamente non sarebbe in gravi condizioni.

E’ stato trasportato dall’ambulanza della Croce Rossa al Sant’Anna di San Fermo. Per la messa in sicurezza della moto e della strada sono intervenuti i vigili del fuoco.