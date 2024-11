Incidente in via Napoleona a Como, è accaduto questa mattina intorno alle 9. Per cause ancora da chiarire un’auto e una moto si sono scontrate. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi e la polizia locale cittadina per la viabilità. Ferito un ragazzo di 21 anni.

Per permettere le operazioni di messa in sicurezza si sono create lunghe code e traffico in direzione del centro cittadino. Rallentamenti si sono formati a partire da via Paoli fino a via Napoleona nella corsia a scendere verso Como.