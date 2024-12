Il Comune di Como informa che venerdì 27 dicembre, in occasione della chiusura degli uffici comunali, verranno garantiti i seguenti servizi:

– servizio di stato civile – ufficio morti e servizi cimiteriali (chiusi al pubblico, aperti solo per le imprese di pompe funebri);

– reparto operativo Polizia Locale (tel. 031 265555)



La biblioteca comunale P. Borsellino, la Pinacoteca civica e il Tempio Voltiano saranno aperti secondo i consueti orari.

Per ulteriori informazioni: www.comune.como.it