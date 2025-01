Un uomo di 53 anni è stato trasportato in codice rosso, in pericolo di vita, all’Ospedale San’Anna. Alla guida della sua Golf il 53enne è finito fuori strada nel pomeriggio di oggi a Valmorea in via Monte Rosa. La chiamata ai soccorsi alle 15.30. L’ipotesi è che l’uomo possa essere stato colpito da un malore. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, i soccorritori di Areu e i carabinieri di Como.