Tre marocchini irregolari sono stati denunciati dai carabinieri di Cermenate durante un’operazione di contrasto allo spaccio nei boschi eseguita in collaborazione con i militari dello squadrone eliportato cacciatori Sardegna. L’attività si è concentrata nella zona nota come “La Catena”, a Bregnano, nella frazione di Puginate. Fermati e denunciati per spaccio di sostanze stupefacenti e ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, tre marocchini senza fissa dimora di 24, 20 e 18 anni.

Perquisiti dai carabinieri, i tre sono stati trovati in possesso di 240 euro, una dose di cocaina e un bilancino di precisione. Durante l’operazione, sono stati rimossi anche due bivacchi utilizzati per l’attività di spaccio.