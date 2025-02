I giostrai segnano un altro punto nel lungo braccio di ferro che li vede contrapposti al Comune di Como. Palazzo Cernezzi ha presentato un ricorso al Consiglio di Stato contro la decisione del Tar, tribunale amministrativo della Lombardia, che ha sospeso il provvedimento del sindaco Alessandro Rapinese che riduce gli spazi del luna park di Muggiò.

L’amministrazione comunale ha chiesto al Consiglio di Stato di annullare la sospensiva e, di fatto, di lasciare in vigore l’ordinanza con i nuovi spazi assegnati alle giostre.

Il Consiglio di Stato non ha accolto la richiesta di intervento urgente di Palazzo Cernezzi e ha rinviato all’udienza che entrerà nel merito della questione, fissata per il 18 marzo.

Nell’attesa, i giostrai invocano a gran voce un nuovo bando, che consenta di organizzare il luna park per il prossimo mese di aprile sull’intera area di Muggiò tradizionalmente occupata dalle giostre.