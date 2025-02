“Quando viene chiusa la Monte Piazzo il traffico ricadde sulla SP72, una strada molto stretta con gravi problemi viabilistici”. Il vicesindaco di Colico, Davide Ielardi, interviene sul rischio chiusura del tunnel, punto debole della Strada statale 36.

La Galleria Monte Piazzo a Colico, sulla SS36, sta infatti lentamente scivolando verso il lago, i lavori di consolidamento in corso in vista dei Giochi di Milano Cortina 2026 infatti non basterebbero, e tra 15 anni il tunnel rischierebbe di chiudere. L’intervento da 77 milioni di euro, ha già detto Anas, permetterebbe solo di rinviare il problema.

Chiudere il tunnel realizzato nel 1974 all’interno di una paleofrana significherebbe -come già avvenuto nel 2014- portare al collasso la viabilità locale. Il tema è stato affrontato lo scorso 13 dicembre durante un incontro dedicato alle infrastrutture dell’Alto Lario, alla presenza delle autorità locali e regionali, dei rappresentanti del mondo dell’economia e della stessa Anas.

“La politica è attenzionata -sottolinea il vicesindaco di Colico-, attenzionato anche Anas per studiare delle soluzioni che possono risolvere in modo definitivo il problema.