Da sabato 8 marzo a domenica 6 aprile, quindi per un mese circa, le corse della linea S11 Rho-Milano-Como-Chiasso si fermeranno alla stazione San Giovanni. Per oltrepassare il confine si dovranno utilizzare le corse della linea TILO.

Saranno quindi rimodulati i collegamenti transfrontalieri fra Como Camerlata e Chiasso: le corse della linea S11 circoleranno solo fra Rho e Como San Giovanni, senza raggiungere Chiasso, mentre la tratta Como-Chiasso sarà servita dalle corse della linea TILO S10 Biasca-Bellinzona-Lugano-Chiasso-Como San Giovanni, che raggiungerà lo scalo ferroviario comasco ogni 30 minuti e, temporaneamente, Como Camerlata ogni ora.

In occasione della modifica dell’offerta, la flotta della linea S11 sarà completamente rinnovata. Tutte le corse saranno effettuate con treni Caravaggio, che oggi garantiscono il 50% dei collegamenti.

La rimodulazione temporanea del servizio, attuata su indicazione di Regione Lombardia, consentirà di sperimentare l’orario che, in seguito al test, potrà essere introdotto da dicembre 2025, con l’obiettivo di una sempre più efficace integrazione fra il servizio ferroviario lombardo e transfrontaliero.

Il cambiamento non sarà esente da disagi per i pendolari che utilizzano abitualmente la linea.

Per ricapitolare, l’orario in vigore sulla linea S11 oggi prevede ogni ora una corsa da e per Chiasso, una da e per Como San Giovanni. Dall’8 marzo al 6 aprile l’intero servizio sulla linea avrà origine e destinazione a Como.

Sulla linea S10 l’orario oggi offre ogni ora una corsa da e per Chiasso, una da e per Como San Giovanni. Con la rimodulazione, le corse con origine e destinazione a Chiasso prolungheranno il viaggio una volta all’ora fino a Como Camerlata; la linea arriverà a offrire una corsa ogni 30 minuti sull’itinerario transfrontaliero Como-Chiasso.

Con la modifica d’offerta, aumenteranno i collegamenti diretti fra il Ticino e la stazione di Como Camerlata, polo intermodale e punto di interscambio con la linea Milano Cadorna-Saronno-Como Lago.

I passeggeri potranno spostarsi fra la Lombardia e il Cantone Ticino con un cambio a Como San Giovanni e Como Camerlata, stazioni di interscambio fra la linea S11 e le linee transfrontaliere S10 e RE80 Milano-Chiasso-Lugano-Locarno. Fra Como San Giovanni e Chiasso sarà possibile utilizzare anche le corse della linea S40 Como San Giovanni-Mendrisio-Varese.

I dettagli sulle modifiche sono disponibili su trenord.it e App. Da lunedì 7 aprile sarà ripristinato l’orario regolare.