Quasi 2 milioni e mezzo assegnati da Regione Lombardia all’Agenzia del Trasporto Pubblico Locale di Como-Lecco-Varese. Lo stabilisce una delibera approvata dalla giunta regionale. Lo stanziamento complessivo per le sei agenzie di Bacino per il Tpl, l’Autorità di Bacino dei laghi d’Iseo, Endine e Moro e Trenord è di oltre 55 milioni.

“Con questo ulteriore stanziamento – dichiara l’assessore regionale ai Trasporti, Franco Lucente – concludiamo l’erogazione di risorse al trasporto pubblico locale per i mancati ricavi durante il Covid. Una risposta concreta a tutte le aziende locali che hanno dovuto fare i conti con importanti perdite economiche nel periodo pandemico. In totale, per mancati ricavi da Covid, dal 2020 Regione Lombardia ha già riconosciuto alle Agenzie più di 844 milioni di euro. A questi, si aggiungono 25 milioni per far fronte ai rincari dei costi di carburante ed energia registrati nel 2022”.